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Гуцул: блок "Победа" выдвинет своего кандидата на пост президента Молдавии

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Выборы президента Молдавии пройдут осенью 2024 года.

Оппозиционный блок "Победа" выдвинет своего кандидата на пост президента Молдавии. Об этом заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул в интервью "РИА Новости".

По ее словам, у кандидата от партии будут шансы на победу. Гуцул подчеркнула, что это даст Молдове надежду на светлое будущее и благополучие. Глава региона добавила, что информацию о кандидате от "Победы" огласят в ближайшем времени. Напомним, выборы президента Молдавии пройдут осенью 2024 года.

Ранее Гуцул заявила, что Кишинев хочет ликвидировать Гагаузскую автономию.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: выборы президента молдавии, гагаузия, евгений гуцул, кандидат
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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