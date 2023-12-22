Гуцул: блок "Победа" выдвинет своего кандидата на пост президента Молдавии

Выборы президента Молдавии пройдут осенью 2024 года.

Оппозиционный блок "Победа" выдвинет своего кандидата на пост президента Молдавии. Об этом заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул в интервью "РИА Новости".

По ее словам, у кандидата от партии будут шансы на победу. Гуцул подчеркнула, что это даст Молдове надежду на светлое будущее и благополучие. Глава региона добавила, что информацию о кандидате от "Победы" огласят в ближайшем времени. Напомним, выборы президента Молдавии пройдут осенью 2024 года.

Ранее Гуцул заявила, что Кишинев хочет ликвидировать Гагаузскую автономию.

Видео: Telegram / РИА Новости