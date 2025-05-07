Совфед рассмотрит кандидатуру Гуришева на пост прокурора Петербурга

Верхняя палата российского парламента намерена обсудить кандидатуру Андрея Гуришева для назначения на должность прокурора Санкт-Петербурга. Соответствующая информация была обнародована сенатором Андреем Клишасом. Консультации по этому вопросу пройдут на совместном заседании комитетов Совета Федерации 17 марта.
Кандидаты на прокурорские посты в нескольких регионах были представлены главой государства Владимиром Путиным. Помимо обсуждения будущего главы надзорного ведомства Петербурга, сенаторы рассмотрят кандидатуры для аналогичных должностей в Ленинградской и Тверской областях. Также запланированы консультации по назначению Виктора Мельника заместителем генерального прокурора РФ.
Андрей Гуришев имеет богатый опыт работы в органах прокуратуры с 2001 года. В разные годы он занимал должность заместителя прокурора Петербурга, а затем перешел на аналогичную позицию в Новгородскую область. В 2017 году Гуришев возглавил прокуратуру Новгородской области, а спустя два года был назначен руководителем управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Генпрокуратуры.
Действующий прокурор Петербурга Виктор Мельник, чья кандидатура также проходит согласование, занимает свой пост с декабря 2021 года. Он сменил Сергея Литвиненко, который руководил ведомством на протяжении десяти лет.
Фото: Piter.TV
