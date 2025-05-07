Совфед рассмотрит кандидатуру Гуришева на пост прокурора Петербурга

Андрей Гуришев может стать новым прокурором Северной столицы. Совет Федерации планирует провести консультации по кандидатуре, предложенной президентом России Владимиром Путиным.

Верхняя палата российского парламента намерена обсудить кандидатуру Андрея Гуришева для назначения на должность прокурора Санкт-Петербурга. Соответствующая информация была обнародована сенатором Андреем Клишасом. Консультации по этому вопросу пройдут на совместном заседании комитетов Совета Федерации 17 марта.

Кандидаты на прокурорские посты в нескольких регионах были представлены главой государства Владимиром Путиным. Помимо обсуждения будущего главы надзорного ведомства Петербурга, сенаторы рассмотрят кандидатуры для аналогичных должностей в Ленинградской и Тверской областях. Также запланированы консультации по назначению Виктора Мельника заместителем генерального прокурора РФ.

Андрей Гуришев имеет богатый опыт работы в органах прокуратуры с 2001 года. В разные годы он занимал должность заместителя прокурора Петербурга, а затем перешел на аналогичную позицию в Новгородскую область. В 2017 году Гуришев возглавил прокуратуру Новгородской области, а спустя два года был назначен руководителем управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Генпрокуратуры.

Действующий прокурор Петербурга Виктор Мельник, чья кандидатура также проходит согласование, занимает свой пост с декабря 2021 года. Он сменил Сергея Литвиненко, который руководил ведомством на протяжении десяти лет.

Фото: Piter.TV