Суд закрыл ресторан на Оптиков после обнаружения норовируса в биоматериале сотрудников

Суд в Приморском районе Петербурга временно запретил деятельность ресторана быстрого питания "Мангал & Гриль", нескольким посетителям которой был поставлен диагноз острой кишечной инфекции (норовирус), об этом исообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

ООО "Байкан", являющееся владельцем точки общепита, признано ответственным за несоблюдение установленных санитарных норм. Проверка заведения по адресу улица Оптиков, дом 51, корпус 1, литер А, инициированная после жалоб клиентов на инфекционные болезни, началась 24 февраля 2026 года. Экспертизы Роспотребнадзора зафиксировали серьезные гигиенические нарушения: работники кухни трудились без специальной формы, посуда не проходила дезинфекцию, помещения приготовления блюд не оборудованы бактерицидными лампами, прием пищи происходил без сопроводительных документов, хранение продуктов проводилось неправильно.

Однако самой серьезной проблемой оказалось состояние самого персонала заведения: тестирование подтвердило, что трое сотрудников — повар, официант и работник грильного цеха — заражены вирусом. В результате эпидемиологического расследования обнаружены многочисленные грубейшие нарушения санитарных норм, создающие непосредственную опасность для здоровья и жизни потребителей услуг, приведших к возникновению вспышки инфекций среди граждан. Анализ материала показал присутствие РНК вируса норовируса второго генотипа.

В итоге юридическое лицо ООО "Байкан" было признано виновным в совершении административного правонарушения, связанного с нарушением санитарных правил при предоставлении ресторанных услуг населению (статья 6.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях). Деятельность ресторана была прекращена решением суда сроком на 45 суток.

