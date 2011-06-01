Почти 500 петербургских заведений получили право торговать алкоголем ночью

В Северной столице сформировали реестр предприятий общепита, которым разрешена ночная продажа спиртного. В список вошли 467 точек, остальным такая торговля запрещена.

В Петербурге утвердили перечень заведений общественного питания, которые могут легально продавать алкоголь в ночное время. Как сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, в реестр включили 467 объектов. Изменения в законодательстве призваны исключить ситуации, когда под видом кафе или бара работают алкомаркеты в жилых домах.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Валерий Калугин отметил, что ограничения коснулись и добросовестных небольших баров, соблюдающих все требования и не нарушающих тишину. Из-за неточностей в законе или его неоднозначного толкования они оказались под угрозой закрытия. Аппарат бизнес-омбудсмена изучает каждое обращение и участвует в судебных процессах, защищая интересы предпринимателей и указывая на ошибки в правоприменении. Запросы направлены в профильные комитеты Смольного для выработки единой справедливой практики.

Ранее на Piter.TV: суд в Петербурге постановил закрыть бар Breaking Bad по новому закону.

Фото: Piter.TV