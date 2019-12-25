Торговал у метро черепахами: в Петербурге поймали продавца редких пресмыкающихся

Животные были в тесном аквариуме без ультрафиолетовой лампы.

Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора оштрафовали продавца красноухих черепах в Петербурге. Он торговал ими у станции метро "Девяткино". Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Инспекторы обнаружили у выхода из подземки тесный аквариум с нарушением температурного режима, без доступа к суше и специального освещения. Незаконный "бизнес" закрыли и составили протокол, мужчине необходимо выплатить штраф.

Росприроднадзор призывает не приобретать животных вне специализированных мест. О фактах подобной торговли можно сообщить по телефону: +7 921 987-58-99.

Отметим, что красноухая черепаха — одна из самых популярных домашних рептилий, но её содержание требует серьёзного подхода. Для комфортной жизни им нужен просторный аквариум объёмом от 100–150 литров, оборудованный мощным фильтром, так как они активно едят и загрязняют воду. Обязательно наличие суши или бережка, где питомец сможет высохнуть и погреться.

Температура воды должна поддерживаться на уровне 25 градусов. Ключевой элемент — ультрафиолетовая лампа, которая необходима панцирю. Без правильного оборудования черепаха может заболеть.

Фото: Росприроднадзор