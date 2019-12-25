Майские приближаются: россиянам рассказали об актуальных правилах рыбалки

В каждом водоеме есть свои правила и запреты.

Надвигаются майские праздники, поэтому россиянам напоминают о правилах рыбалки. Например, любители ловить рыбу могут использовать Цифровой атлас правил любительского рыболовства. На карте указаны участки и нормы конкретных водоемов. Информация доступна для Ленинградской, Астраханской и Мурманской областей, а также Приморского края. Список регионов планируют расширить. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба Росрыболовства.

В ведомстве отмечают, что для каждого озера и реки установлены свои нормы, но есть и общие. Так, нигде нельзя использовать огнестрельное оружие, электроток, спиннинги, удочки более чем с 10 крючками, черпаки, сети, неводы, тралы, самоловки, сомовники, капканы, ловушки. Использовать сети разрешено только в некоторых районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Правда, их необходимо зарегистрировать на госуслугах.

Стало известно, в какие города поедут россияне отдыхать на майские праздники. В списке лидеров оказались Москва, Петербург, Узбекистан, Беларусь и Турция.

