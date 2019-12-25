Стало известно, куда на майских праздниках поедут отдыхать россияне

Для путешествия на майские праздники россияне выбрали Петербург, Калининград, Узбекистан, Турцию и Китай. Исследование провел сервис Туту.

Россияне выбирают туры на две-три ночи. Среди востребованных авианаправлений оказались Москва, Петербург и Калининград. Последний город в этом году обошёл Сочи по количеству бронирований билетов и занял третье место. Для поездки за рубеж чаще всего выбирают Узбекистан, Беларусь и Турцию, которая опустилась на одну строку и составила 15% от всех купленных билетов на майские праздники.

Поездку на поезде выбирают в Москву, Петербург и Ростов-на-Дону. С прошлого года эти показатели не изменились. Что касается отелей, больше всего бронирований наблюдается в столице, городе на Неве и Казани. А за границей пользователи предпочли оформить брони в гостиницах Беларуси, Турции и Китая.

Кроме того, выгодными для отдыха двух взрослых и ребёнка оказались Екатеринбург, Петербург и Калининград. Наиболее бюджетным зарубежным вариантом остаётся Беларусь.

Часть направлений усиливает позиции за счёт более выгодных цен и удобной логистики, а пользователи всё чаще выбирают привычные маршруты, ориентируясь на доступность и комфорт поездки. Артём Кузьмин, заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий Туту

Ранее сообщалось, что внутренний туризм в Петербурге и Ленобласти вырос на 10%.

