Объем торговли между Россией и Оманом вырос в четыре раза

Объемы взаимной торговли выросли в 4 раза. Российский экспорт увеличился почти в 10 раз благодаря поставкам пшеницы и меслина, а также нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития страны.

Министр экономического развития Максим Решетников провел встречу с коллегой из профильного ведомства Омана. По его словам, показатели по взаимной торговле достигли более чем 8 млн рублей. Стороны обсуждали итоги взаимного сотрудничества и перспективы развития. В том числе, в финансово-банковском секторе, энергетике, кибербезопасности, туризме и фармацевтике.

Российские ИТ-компании готовы предлагать комплексные решения в сфере кибербезопасности, в том числе, — обеспечения безопасности промышленных объектов, цифровизации нефтегазовой отрасли, образовательной среды, „умных" городов, решений для операторов связи. Максим Решетников, министр экономического развития РФ

Ранее сообщалось о товарообороте между Россией и Азербайджаном. За прошлый год показатели составили 350 млрд рублей. Страны реализуют совместные проекты, в том числе, в производстве инсулинов и фанеры. На данный момент в Азербайджане работает 1800 компаний с участием российского капитала.

