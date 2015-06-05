Азербайджан и Россия: перспективы товарооборота и снятие ограничений в торговле

За прошлый год товарооборот между странами достиг почти 350 млрд рублей.

Совместные проекты и перспективы развития: в Азербайджане работает более 1800 компаний с участием российского капитала. Речь идет, например, о производстве инсулинов и заводе по производству фанеры. Тему взаимного товарооборота обсуждали на 24-ом заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Новость появилась в пресс-службе Минэкономразвития России.

От ведомства в комиссии принял участие заместитель министра Владимир Ильичев. В ходе обсуждений отметили, что большую роль повестке играют вопросы сотрудничества в сфере транспорта. Обсудили развитие западного маршрута МТК "Север-Юг" и задачи по увеличению объемов поставок.

Для обеспечения роста торговли необходимо устранять действующие ограничения. Расчеты между нашими странами осуществляются преимущественно в нацвалютах и без посредников. Владимир Ильичев, заместителем Министра экономического развития Российской Федерации

Сегодня наша страна входит в тройку основных торговых партнеров Азербайджана. По итогам встречи стороны подписали Дорожную карту. В ее основе – проект по созданию условий для применения электронной международной транспортной накладной e-CMR. Эта система должна упростить режим перевозок между странами.

