В Совфеде поддержали кандидатуру Гуришева на должность прокурора Петербурга

Сенаторы на совместном заседании комитетов рассмотрели вопрос о назначении нового главы надзорного ведомства Северной столицы.

Верхняя палата российского парламента рассмотрела кадровые вопросы, касающиеся руководства прокуратуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Информация об этом поступила от сенатора Андрея Клишаса.

На должность прокурора города на Неве предложен Андрей Гуришев. Ему 52 года, он является коренным ленинградцем и выпускником юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Карьера кандидата в органах прокуратуры началась в 2001 году. В послужном списке Гуришева — должность заместителя прокурора Петербурга, затем аналогичный пост в Новгородской области, а в 2017 году он возглавил прокуратуру этого региона. С 2019 года Гуришев работает в центральном аппарате Генпрокуратуры, где руководит управлением по надзору за исполнением законов в оборонно-промышленном комплексе.

Помимо этого, сенаторы рассмотрели кандидатуру действующего прокурора Петербурга Виктора Мельника. Его планируют назначить на должность заместителя генерального прокурора России. Также решается вопрос о главе надзорного ведомства Ленинградской области. На этот пост претендует Петр Забурко, который с 2021 года работает заместителем прокурора Северной столицы.

