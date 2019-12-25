В ГД призвали запретить игрушечное оружие, внешне не отличимое от настоящего

Анатолий Выборный рассказал о том, что важно пресекать попытки создать панику в обществе.

Продажу игрушечного оружия, внешне не отличимого от боевого образца, необходимо запретить на российской территории, а ответственность за хулиганство с такими предметами - ужесточить. Соответствующими данными с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделился заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Таким образом политический деятель оценил недавний инцидент, произошедший в Москве. Речь идет о ситуации, когда территория одного из местных жилых комплексов была оцеплена из-за подозрительных предметов, которые затем оказались муляжами гранат.

Обязать производителей делать муляжи либо максимально непохожими - например определенного цвета, ярко-оранжевыми или прозрачными - либо вносить в конструкцию другие явные признаки, что это не настоящее оружие. Анатолий Выборный, депутат ГД РФ

В том случае, если человек намеренно кладет муляж гранаты в людном месте для того, чтобы посеять панику, то такого правонарушителя следует привлекать по конкретной статье, например, за хулиганство. Также этого гражданин тратит ресурсы ресурсы спецслужб, проводится эвакуация людей, а также ожидается потенциальный срыв работы предприятий. В результате злоумышленники могут использовать муляжи для отвлечения внимания или создания обстановки террористической угрозы, парализуя своими действиями целые районы.

