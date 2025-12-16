В ГД предлагают обязать ГАИ проверять в реестре машины со знаком об инвалидности

Ярослав Нилов рассказал об обращении инвалидов из-за занятых парковочных мест.

В Государственной думе намерены добиться введения обязанности для сотрудников ГАИ проверять автомобили со знаком "Инвалид" на стекле на наличие в соответствующем реестре. Соответствующее заявление в интервью новостному агентству "ТАСС" сделал руководитель профильного комитета законодательного органа по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат из нижней палаты парламента пояснил, что такая мера необходима в стране для борьбы с нелегальным использованием знака.Законодатель считает, что специальный знак сейчас в России можно купить и использовать нелегально. Для примера, некоторые правонарушители делают это для того, чтобы занимать парковочное место. В настоящее время сотрудники ГАИ не обязаны проверять наличие автомобиля в реестре инвалидов в том случае, если под лобовым стеклом транспортного средства находится этот знак.

Мы настаиваем на том, чтобы были внесены изменения в соответствующие нормативно-правовые акты, для того чтобы сотрудники дорожной полиции все-таки обязаны были проверить, если он видит визуально знак, а имеет ли право этот автомобиль здесь находиться, а действительно ли этот знак используется легально. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

Ярослав Нилов уточнил, что о потребности в таких проверках говорят сами российские инвалиды, так как часто отведенные парковочные места заняты другими незаконно.

Депутат Госдумы заявил, что при введении новых запретов нужно опираться на мнение молодежи.

Фото: Telegram / ТАСС