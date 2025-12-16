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Депутат Госдумы заявил, что при введении новых запретов нужно опираться на мнение молодежи
Сегодня, 12:56
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Депутат Госдумы заявил, что при введении новых запретов нужно опираться на мнение молодежи

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Поскольку в сегодняшней ситуации общество напряжено, каждый законопроект необходимо доступно аргументировать.

На полях Петербургского международного экономического форума депутат Государственной думы России Ярослав Нилов сообщил о важности коммуникации с молодежью при введении новых запретов и ограничений. Об этом пишет телеканал "360" 4 июня. 

Поскольку в сегодняшней ситуации общество напряжено, каждый законопроект необходимо доступно аргументировать, подчеркнул политик. 

Абсолютно без запретов невозможно. У нас есть рамки уголовного законодательства, административного законодательства, в том числе рамки моральной нравственности. 

Ярослав Нилов, депутат Госдумы 

По словам Ярослава Нилова, нужно уважительно относиться к молодым людям и учитывать их мнение. 

Надо молодому человеку дать возможность самому убедиться, что он заблуждался. Если человек ошибается, он переоценивает. Мы все в течение своей жизни переоцениваем. У нас меняется мироощущение, и это нормально. Мы развиваемся, мы становимся взрослее, мудрее, опытнее. Мы учимся на своих ошибках. 

Ярослав Нилов, политик 

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург инвестирует 2 млрд рублей в розничную торговлю. 

Фото: Piter.TV 

Теги: молодежь, пмэф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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