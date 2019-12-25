В ГД предложили уравнять доли детей при покупке жилья с помощью маткапитала

Депутаты призвали соблюсти права ребенка при покупке квартиры.

Группа российских депутатов внесет на рассмотрение Государственной думы межфракционный законопроект, которым она предложила закрепить за всеми детьми в семье равные доли владения недвижимостью в случае использования для ее покупки материнского капитала. Текст Соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политических деятелей. Одним из авторов инициативы указан председатель профильного комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Правки будут внесены в статью 10 федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Парламентарий из нижней палаты отметил, что после покупки жилья с использованием маткапитала каждый член семьи считается собственником части недвижимости. Однако размеры долей определяют взрослые, которые не всегда учитывая интересы всех своих детей.

Ситуации в жизни бывают разные, родители далеко не всегда оказываются к ним готовы. Поэтому мы предлагаем закрепить равные детские права, отраженные в их имущественных долях, законодательно. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ для "ТАСС"

Другой автор документа, депутат Дмитрий Свищев, отметил, что власти не должны создавать ситуацию, когда внутри одной семьи дети получают разный старт во взрослую жизнь. Сейчас правительством запрещается выделять людям микродоли (менее шести квадратных метров). Однако ограничения не распространяются на жилье с маткапиталом.

