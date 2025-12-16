Петербург заключил на ПМЭФ-2026 соглашений на 731,7 млрд рублей

Губернатор Александр Беглов отметил, что это третий показатель за всю историю форума.

Губернатор Александр Беглов подвёл итоги XXIX Петербургского международного экономического форума. По его словам, ПМЭФ-2026 стал для города одним из самых результативных.

Санкт-Петербург заключил 74 соглашения, в том числе 41 инвестиционное, на общую сумму 731,72 млрд рублей. Это третий показатель за всю историю проведения Форума. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Значительная часть соглашений укрепила тренд на развитие передовой промышленности. Так, подписаны договорённости о строительстве третьей очереди фармзавода "Фармсинтез-Норд", о реиндустриализации территории "ЛОМО" совместно с концерном "Калашников", а также о создании индустриального парка для пищевой промышленности "Аврора Витебский". Общая сумма соглашений в промышленном портфеле превысила 170 млрд рублей.

Петербург получил импульс для перехода к новой специализации — науке, образованию и высоким технологиям. В частности, подписано соглашение с "Сириусом" о проекте "Национальный кампус технологического лидерства", с "Газпром нефтью" — о создании инженерного кампуса в Кронштадте, а с РГПУ имени Герцена — о расширении профориентации и подготовке педагогов.

В сфере цифровизации заключены соглашения со Сбербанком о внедрении ИИ в ЖКХ и биометрии в транспортной системе, с ПСБ — об использовании ИИ и цифровой инфраструктуры при выпуске Единой карты петербуржца. Также стартовала эмиссия карт жителя для Карелии и Псковской области.

Среди инфраструктурных проектов: создание новой площадки зоопарка в Приморском районе (более 85 га), строительство этапа 4.1 Широтно-магистральной скоростной дороги с новым разводным мостом через Неву, а также разработка документации на Ново-Адмиралтейский мост.

Фото: Смольный

Подписаны соглашения о приспособлении под современное использование комплекса "Кресты" (с созданием двух гостиниц), фабрики "Торнтон" и бумажной фабрики Варгуниных. С компанией "Севергрупп" достигнута договорённость о привлечении инвестиций в объекты культурного наследия.

Город также заключил около 10 соглашений с регионами России, включая дорожную карту с Архангельской областью по подготовке к 600-летию Соловецкого монастыря.

Ярким завершением второго дня ПМЭФ стал губернаторский приём в Капелле и общедоступный концерт на Дворцовой площади, собравший около 100 тысяч зрителей. Сегодня, 6 июня, в "Экспофоруме" проходит Международный молодёжный день ПМЭФ — "День будущего".

Ранее Piter.TV сообщал, что Беглов назвал Пушкинский день символом единства народов России.

Фото: Смольный