В ГД рассказали, как вернуть часть средств за путевку в детский лагерь

Дмитрий Свищев напомнили о правах родителей по компенсации затрат по образованию, лечению и спортивные сборы детей.

На российской территории налоговые вычеты по направлениям спорта, образования и лечения могут помочь родителям вернуть часть денежных средств, потраченных на путевку ребенка в детский лагерь, на спортивные сборы и в санаторий. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился депутат Государственной думы Дмитрий Свищев, представляющий партию ЛДПР. Парламентарий из нижней палаты заметил, что многие лагеря подходят только под одной из указанных направлений.

Языковая смена относится к образованию. Спортивные сборы - к спорту. Санаторный лагерь с процедурами - это лечение. В каждом случае можно вернуть часть денег. Но нужно понимать разницу. Дмитрий Свищев, депутат ГД РФ

В том случае, если лагерь предлагает образовательную программу и имеет лицензию на образовательную деятельность, то можно оформить социальный налоговый вычет на обучение ребенка, при этом возврат положен только за ту часть путевки, которая относится к обучению, а другие расходы не компенсируются россиянам. Лимит расходов на обучение одного ребенка составляет 110 тысяч рублей ежегодно, а максимальный возврат - 14 300 рублей. Получить налоговый вычет за спортивные сборы и спортивные секции. Для этого организатор должен быть включен в перечень Министерства по спорту. По данному направлению лимит выплаты родителям составляет 150 тысяч рублей в год, максимальный возврат - 19 500 рублей.

Можно также вернуть часть средств за путевку в санаторий, в котором ребенок проходил медицинские процедуры. Эта статья расходов попадает под вычет на лечение. Важно позаботиться о том, чтобы в договоре и платежных документах услуги были обозначены именно как медицинские.

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Фото: Piter.tv