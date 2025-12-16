Беглов поздравил верующих с Днём прославления Святой Ксении Петербургской

Он назвал её небесной заступницей города и отметил, что её пример смирения и сострадания остаётся нравственным ориентиром.

Губернатор Александр Беглов поздравил православных верующих и всех жителей города с Днём прославления Святой Блаженной Ксении Петербургской. 6 июня 1988 года после многолетнего народного почитания она была официально причислена к лику святых.

Поздравляю православных верующих, получающих помощь по молитвам Блаженной Ксении, и всех, кто хранит память о нашей небесной покровительнице! Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Беглов напомнил, что на протяжении столетий святая незримо хранит и оберегает Петербург. Тысячи верующих обращаются к ней за духовной поддержкой, утешением и решением жизненных проблем. Её путь, наполненный смирением, самоотверженной любовью и состраданием к ближним, остаётся непреходящим нравственным ориентиром.

Главное место земного подвига святой — Смоленское православное кладбище, где она ночами помогала строительству церкви, была упокоена и где ныне воздвигнута её часовня. В наши дни в её честь построены и освящены храмы на Лахтинской улице и в Шушарах. Почитание блаженной Ксении вышло далеко за пределы Северной столицы: в России и других странах насчитывается более 50 церквей и монастырей её имени. Ежегодно в день прославления и в день её памяти (6 февраля) в православных храмах Петербурга проходят торжественные богослужения. Губернатор выразил надежду, что святая продолжит хранить город и Россию.

Ранее Piter.TV сообщал, что Беглов поздравил петербуржцев с праздником Святой Троицы.

Фото: Смольный