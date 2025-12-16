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Руферы повредили купол Троицкого собора в Петербурге на 348 тыс. рублей
Сегодня, 13:31
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Руферы повредили купол Троицкого собора в Петербурге на 348 тыс. рублей

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Возбуждено уголовное дело.

Полиция Адмиралтейского района ведёт розыск руферов, которые повредили имущество Троицкого собора. Заявление поступило в полицию 3 мая от главного инженера храма.

По данным следствия, 30 мая в период с 02:00 до 05:00 двое неизвестных проникли на территорию собора, взобрались на купол и повредили имущество. Сумма материального ущерба составила 348 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются все причастные.

Ранее Piter.TV сообщал, что под Петербургом задержали подростков за кражу сварочного аппарата и гитары.

Фото: Piter.TV

Теги: петербургская полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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