Евгения Гуцул прокомментировала позицию ПДС в Молдавии.

Молдавское руководство преследует цель ликвидировать Гагаузскую автономию. Соответствующую позицию огласила глава территории Евгения Гуцул в интервью программе De facto, выходящей на местном телеканале GRT. Иностранка указала СМИ, что представители правящей партии ПДС (Партия действия и солидарности) практически ежедневно высказываются о ликвидации Гагаузской автономии.

Они всячески препятствуют развитию Гагаузской автономии. Мы понимаем, какие цели они преследуют и на что они направлены: это ликвидация Гагаузской автономии. Евгения Гуцул, глава Гагаузии

Напомним, что Евгения Гуцул сообщила журналистам о том, что Гагаузская автономия выйдет из состава Молдавии в том случае, если Кишинев решит начать путь к объединению республики с Румынией. Чиновница заверила аудиторию в том, что власти автономии будут отстаивать суверенитет. Она напомнила о результатах референдума, проведенного в 2014 году.

В Гагаузии рассказали о готовности регионов Молдавии встречать Санду протестами.

Фото и видео: YouTube / GRT, Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье