Евгения Гуцул прокомментировала реакцию жителей Гагаузии на прибытие президента Майи Санду в регион.

У местных жителей в Гагаузии уже накопилось множество вопросов к президенту Молдавии Майе Санду. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделала глава этого региона Евгения Гуцул.

Пытались бюджет сократить наш, и нам не дают возможности выплатить надбавки к пенсиям. Нас во всем ограничивают, у нас полномочия отбирают. Евгения Гуцул, глава Гагаузии

Напомним, что президент республики майя Санду в конце марта 2024 года прибыла в Гагаузскую автономию на торжественную церемонию открытия ЛЭП Вулканешты-Кишинев,однако граждане встретили политика из Кишинева массовыми протестами. Жители автономии стояли у дорог с плакатами и антиправительственными лозунгами. Кортеж президента Молдавии был вынужден объехать людей в гагаузском селе Конгаз по грунтовой дороге. Майя Санду полагает, что участникам такой акции якобы заплатили деньги. Организаторов митинга она обвинила в причастности к криминальной группировке.

Додон: власти Молдавии из-за произвола с выборами в Гагаузии создают опасный прецедент.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости