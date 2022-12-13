Додон: власти Молдавии из-за произвола с выборами в Гагаузии создают опасный прецедент

Он подчеркнул, что никто из конкурентов не обращался в ЦИК или в суд в связи с непринятием итогов голосования.

Власти Молдавии из-за произвола с выборами в Гагаузии создают опасный прецедент. Об этом заявил бывший президент страны Игорь Додон в интервью "РИА Новости".

По его словам, захват молдавским спецназом бюллетеней в регионе после выборов главы автономии является произволом со стороны президента страны Майи Санду. Он подчеркнул, что никто из конкурентов не обращался в ЦИК или в суд в связи с непринятием итогов голосования.

Отметим, что 14 мая в Гагаузии прошли выборы главы региона. Победу одержал представитель оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул, набравшая 52,34% голосов.

Ранее Додон заявил, что население Молдавии втрое переплачивает за газ.

Видео: Telegram / РИА Новости