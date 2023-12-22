В Кронштадте намерены открыть городской причал и стоянку для судов

Популярность Кронштадта как места для водных прогулок продолжает расти, а дополнительная причальная инфраструктура сделает его еще более привлекательным.

Директор Агентства внешнего транспорта Александра Бахмутская в ходе пресс-конференции, посвященной перспективам навигации 2024 года, заявила о возможности размещения в Кронштадте отдельного городского причала и специализированной стоянки для судов. Она подчеркнула, что популярность Кронштадта как места для водных прогулок продолжает расти, а дополнительная причальная инфраструктура сделает его еще более привлекательным.

В 2025 году планируется обновление бетонных причалов путем установки новых металлических понтонов, способных принимать пассажирские суда классов "Москва" и "Нева". Такие причалы появятся у Адмиралтейства и Летнего сада. Также будет продолжено тестирование автономного мобильного комплекса с искусственным интеллектом на городских причалах и патрульных катерах, который способен распознавать объекты, фиксировать их состояние и местоположение.

Кроме того, идет работа по оснащению причалов электрозарядной инфраструктурой для судов на электрической тяге. Уже оборудованы "Петропавловская крепость – Мытнинская набережная" и Речной вокзал.