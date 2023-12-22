На воду спустили пассажирский катамаран "Форт Александр I"

Он будет курсировать между Петербургом и Кронштадтом.

На Средне-Невском судостроительном заводе ОСК состоялась торжественная церемония спуска на воду пассажирского катамарана проекта "Котлин" "Форт Александр I". Об этом сообщила Объединенная судостроительная корпорация (ОСК).

Судно было заложено в июне 2023 года. Всего будет построено 10 судов проектов "Котлин" и "Соммерс".

Первая пара скоростных судов проекта "Котлин" начала курсировать между центром Петербурга и "Островом фортов" в Кронштадте летом и осенью 2023 года. Они продемонстрировали свою востребованность и обусловили двукратный рост пассажиропотока на маршруте по сравнению с 2022 годом. Проекты "Котлин" в перспективе могут использоваться в акваториях других регионов России.

Катамараны проекта "Котлин" вместимостью до 200 человек предназначаются для обслуживания пассажирской линии между центром Петербурга и туристско-рекреационным кластером "Остров фортов".

Планируется, что в навигационном сезоне 2024 года, помимо катамарана "Форт Александр I", примет участие и "Форт Тотлебен" – четвертое судно проекта. Третью пару "Котлинов" планируется спустить на воду годом позже.

Уже 27 апреля откроются рейсы из Петербурга до Кронштадта и Петергофа.

Фото: ОСК

Видео: Комитет по транспорту