Тренер Абашкин раскрыл секрет победы Мирры Андреевой на WTA

Россиянка не допустила ни одного поражения за весь турнир.

Мирра Андреева завоевала титул чемпионки турнира Women"s Tennis Association (WTA) в одиночном разряде. Заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин поделился в беседе с 360.ru, какой была игра 19-летней спортсменки.

Это была борьба за каждый мяч, за каждый гейм, и Мирра одержала заслуженную победу. Анатолий Абашкин, тренер

По мнению собеседника издания, в полуфинале Андреева не всегда могла проводить матч на одинаково высоком уровне. Были моменты, где спортсменка ошибалась, но в итоге показала достойный теннис. За весь турнир она не допустила ни одного поражения.

Также Абашкин предположил, что российская теннисистка уже вплотную продвинулась к первой ракетке мира и со временем поборется за это звание. Сейчас первую строчку рейтинга занимает Елена Рыбакина из Казахстана с 8099 очками. Мирре не хватает до нее 293 балла.

Ранее мы сообщали, что Андреева одержала победу над украинкой Свитолиной на итоговом турнире WTA.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / _mirraandreeva_