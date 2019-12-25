Сейчас россиянка находится в топ-три рейтинга WTA.

Россиянка Мирра Андреева обыграла украинскую оппонентку Элину Свитолину в стартовом матче на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). Известно, что международные соревнования проходят в американском Индиан-Уэллсе. Встреча на корте между соперницами завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу нашей соотечественницы. Она провела для себя первую игру на Итоговом турнире WTA в одиночном разряде.

В настоящее время Мирре Андреевой 19 лет. Девушка находится сейчас на третьем месте в рейтинге WTA. На счету спортсменки заявлено шесть побед на соревнованиях, организованных под эгидой организации в одиночном разряде. В июне 2026 года теннисистка впервые выиграла турнир Большого шлема. Речь идет о ее победе на Открытом чемпионате Франции. В 2024 году россиянка в паре с Дианой Шнайдер стала серебряным призером Олимпийских игр.

Элине Свитолиной 32 года, она располагается на 6-й позиции мирового рейтинга. Украинка завоевала 20 титулов WTA в одиночном разряде.

Напомним, что итоговый турнир WTA проходит на покрытии "хард". Мероприятие завершится 15 ноября. Общий призовой фонд составляет десять миллионов долларов. В состязании принимают участие восемь теннисисток, которые набрали наибольшее число очков за сезон. Действующей победительницей состязания является Рыбакина. Она снялась по состоянию здоровья.

Андреева поднялась на шестое место в рейтинге WTA.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / _mirraandreeva_