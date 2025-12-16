Андреева поднялась на шестое место в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленные списки.

Россиянка Мирра Андреева поднялась на две позиции выше в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). на текущий момент наша соотечественница находится на шестом месте согласно обновленной версии списка, опуликованного на официальном сайте организации.

Ранее Мирра Андреева стала победительницей Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Спортсменка вышла в лидеры чемпионской гонки, по результатам которой восемь лучших представительниц примут участие в Итоговом турнире WTA. В финале россиянка победила польскую оппонентку Майю Хвалиньскую, которая поднялась на 93 позиции и сейчас расположилась на 21-ом месте в рейтинге.

Лидерство в рейтинге сохранила за собой белоруска Арина Соболенко, второе место продолжает занимать представительница Казахстана Елена Рыбакина, на третьей позиции сейчас находится полячка Ига Свёнтек. В первую сотню рейтинга из россиянок также попали Диана Шнайдер (16-е место), Екатерина Александрова (17), Анна Калинская (20), Людмила Самсонова (35), Анастасия Захарова (85), Оксана Селехметьева (91) и Алина Корнеева (96).

Мирра Андреева разгромила полячку и стала чемпионкой турнира в Париже.

Фото: Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / _mirraandreeva_