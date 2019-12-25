В США ежегодно тысячи новорожденных мальчиков получают имя Иван

Чаще всего в Америке родители для мальчика выбирают имя Лиам.

Тысячи мальчиков в США ежегодно называют Иванами. Соответствующими статистическими данными с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделились представители американской службе социального обеспечения. Иностранная государственная структура ответила на вопрос СМИ о том, что в последние годы на территории страны более 0,1 процентов новорожденных малышей получили такое имя. Известно, что в 2025 году в США появилось на свет 2240 Иванов, а годом ранее речь шла о 2354 мальчиках с таким именем.

Авторы материала уточнили, что имя вошло в топ-200 самых популярных, занимая за последние несколько лет места от 153 до 168. Таким образом Ivan обошел в этом списке Дональда и Джона. в 2025 году американцы назвали так всего 395 и 230 мальчиков соответственно. Самым популярным мужским именем в США стало Лиам, а женским — Оливия.

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Фото: pxhere.com