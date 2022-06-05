Хрусталева: В Домодедово ликвидируют последствия разлива хим веществ от атаки ВСУ

В городском округе Подмосковья разбирают последствия атаки БПЛА ВСУ.

Ликвидация последствий разлива химических веществ, которое произошло на территории Московской области в результате прилета БПЛА и тушения пожара, ведется сейчас в Домодедове. СОответствующее заявление через собственный Telegram-канал сделала глава городского округа Евгения Хрусталева. Российская чиновница отметила, что специалисты также занимаются очисткой воды. Согласно имеющимся данным, разлив случился в индустриальном парке "Южные врата". В ходе рабочего осмотра Евгения Хрусталева обсудила ликвидацию последствий инцидента с заместителем министра экологии Подмосковья Вадимом Воронцовым, руководством парка и компании "ТД Грасс".

В очистных сооружениях скопилась загрязненная вода. В нее подселили бактерии для нейтрализации опасных соединений и внесли пеногасители. Если технология покажет эффективность, применим ее и для пострадавших водоемов. Евгения Хрусталева, глава городского округа

Женщина написала о том, что по периметру склада, где продолжается уборка, на текущий момент сделан песчаный вал для предотвращения попадания загрязненной воды в ливневые стоки. Также ближайшие стоки остаются закрытыми. В скором времени рабочие приступят к разбору здания. Это решение поможет властям исключить дальнейшие риски. Местное население просят воздержаться от купания, рыбалки и использования речной воды в хозяйственных целях. При этом уточняется, что вода в водопроводе и уличных водоразборных колонках соответствует санитарным нормам, поэтому ее все еще можно использовать без каких-либо ограничений.

Дроны ВСУ повредили склад Wildberries в Тверской области.

Фото и видео: Telegram /Евгения Хрусталева | Глава Домодедово