В Кронштадте построят новый спортивный комплекс

Здесь оборудуют универсальный зал, где можно будет играть в волейбол, баскетбол и теннис.

В Кронштадте согласовали проект нового спортивного комплекса, который разместится на территории, ограниченной улицей Литке, Цитадельским шоссе, береговой линией Невской губы, улицей Адмирала Грейга и Кронштадтским шоссе. Объект должен стать одной из новых точек притяжения города, сообщил портал "Строительный Петербург".

Двухэтажный комплекс объединит несколько функциональных зон для разных видов спорта. Здесь появится универсальный зал, где можно будет играть в волейбол, баскетбол и теннис, а также зал для мини‑футбола, тренажёрный зал и пространство для занятий единоборствами. Проект включает раздевалки, восстановительный блок, медицинские кабинеты и все нужные технические помещения.

Архитектурно фасад будет решён как композиция из трёх выразительных блоков — их выделят за счёт комбинации отделочных материалов. Двухсветные залы для спорта облицуют алюминиевыми металлокассетами. Доминантой здания выступит центральный блок. Его основу составит крупноформатный керамогранит светло‑серого цвета, а декоративным акцентом станут вертикальные ламели белого цвета.

Главный вход ориентирован на проектируемую улицу. Портал входа отделают алюминиевыми металлокассетами красного цвета. Проход будет организован вровень с тротуаром — без ступеней и пандусов, что гарантирует доступность комплекса для всех посетителей. В тёмное время суток здание будет выделяться благодаря подсветке.

Также в Кронштадте построят храм с духовным центром для детей и подростков.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре