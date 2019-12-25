Петербургские протезисты помогли двухлетнему Феде из Тюменской области встать на ноги

Протез от петербургской БИОНИКА 2.0 вернул малышу из Тюменской области движение.

Двухлетний Федя из села Казанское Тюменской области родился с пороками развития и не мог самостоятельно сидеть и ползать. В год и три месяца он перенёс ампутацию ноги, а уже этой осенью пошёл в детский сад, научился бегать и танцевать на протезе. Ключевую роль в этом сыграли петербургские специалисты — протез для мальчика изготовила биотехкомпания БИОНИКА 2.0 при поддержке фонда "Все Все Вместе".

Фёдор родился в срок в большой семье. Врачи диагностировали тяжёлые пороки развития левой ноги и отсутствие одной почки. Обследования показали, что из-за строения костей и суставов нога не сможет выполнять опорную функцию. Чтобы ребёнок мог ходить, медики рекомендовали ампутацию с последующим протезированием.

Мама мальчика Марина вспоминает: после возвращения из больницы Федя начал делать то, что не мог раньше — сам сел и начал ползать. По её словам, это стало подтверждением, что всё было не зря, и теперь ребёнку нужна лишь вторая опора.

Родители обратились в петербургскую БИОНИКА 2.0. Специалисты сопровождали семью на каждом этапе, помогали с документами и подбором решения. Протезирование стало возможным благодаря объединению государственной и благотворительной поддержки: часть расходов покрыла социальная программа, часть — фонд и пожертвования россиян. В сборе участвовали более 400 человек из разных городов России.

Врач-протезист БИОНИКА 2.0 Шовги Багиев пояснил, что у малышей кости и мышцы ещё формируются, поэтому надёжно зафиксировать протез сложнее, чем у взрослых, — это сложная инженерная задача. Для Феди петербургские специалисты изготовили модульный протез бедра с системой BOA, которая плотно облегает ногу и предотвращает проворачивание гильзы. Раннее протезирование помогает развивать мышцы, формировать двигательные навыки и даёт ребёнку возможность исследовать мир и играть со сверстниками.

Марина рассказала, что Федя на протезе пошёл в детский сад, акклиматизировался, научился бегать, ходить по лестницам, самостоятельно вставать и наклоняться, и даже танцует на протезе. Она призналась, что год назад семья не понимала, как жить дальше, и поблагодарила всех, кто поддержал их на этом пути.

Папа Феди Владимир отметил, что информацию о протезировании родители собирали по крупицам — по отзывам, через интернет, расспрашивая других. По его словам, они поняли, что это не приговор и нужно просто не сдаваться. Он призвал родителей, которые только начинают этот путь, не бояться и не опускать руки, потому что дети сильнее, чем кажется, — и их сын это доказал: встал на протез и почти сразу пошёл.

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Фото: БИОНИКА 2.0