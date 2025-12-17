Кардиолог назвал единственный работающий способ разжижения крови

Денис Прокофьев заметил, что при обезвоживании можно использовать специальные растворы-регидратанты, содержащие ионы микроэлементов.

Советы о разжижении крови с помощью специальных продуктов не имеют под собой научной основы. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделал российский врач-кардиолог, обладатель статуса "Московский врач" Денис Прокофьев объяснил, что в основе повышения вязкости крови лежат три основных причины. Речь идет об обезвоживании организма, которое может наступать из-за физической нагрузки, а также из-за интоксикации, которая сопровождается диареей. Также к проблеме может привести сильная жара. В этих условиях у человека снижается количество жидкости, соответственно, повышается вязкость крови. Второй причиной специалист назвал заболевания. Для примера, это болезни крови, проблемы с печенью и билиарным трактом или хронические воспалительные процессы. Третьей причиной вязкости крови эксперт назвал образ жизни пациента, включая алкоголь, лишний вес, повышенный холестерин, курение и прием некоторых лекарственных препаратов. Врач опроверг популярное мнение, что цитрусовые, чеснок, имбирь или жирная рыба способны сделать кровь жиже.

Никакие продукты на вязкость крови влиять не будут, потому что, в основе этого явления лежат сложные процессы. Ни одни продукты не обладают такими свойствами. Денис Прокофьев, кардиолог

Доктор добавил, что некоторые вещества в чесноке или имбире действительно слегка снижают агрегацию тромбоцитов, однако обычные порции продукта в еде не дают предсказуемого эффекта. Врач призвал поддерживать водный баланс. Для этого следует увеличить питьевой режим до полутора-двух литров ежесуточно. Речь идет о минимальном объеме воды, который должен употреблять человек.

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Фото: Piter.tv