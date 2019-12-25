Петербуржцы смогут бесплатно проверить сердце в День кардиолога

Основная цель акции — помочь выявить сердечно-сосудистые заболевания на ранней стадии и напомнить о важности регулярной диагностики.

Во Всемирный день кардиолога (6 июля) в Санкт-Петербурге пройдет акция "Трепетное сердце". В этот день жители города смогут бесплатно пройти обследование у специалистов сразу в нескольких медицинских учреждениях. Основная цель акции — помочь выявить сердечно-сосудистые заболевания на ранней стадии и напомнить о важности регулярной диагностики.

Как отметили в администрации Петербурга, заболевания сердца остаются одной из основных причин смертности, однако во многих случаях их развитие можно предотвратить благодаря своевременному обследованию и обращению к врачу.

В Мариинской больнице (ул. Жуковского, 1) с 9:00 до 13:00 можно будет пройти консультацию кардиолога и сделать электрокардиограмму. Предварительная запись осуществляется по электронной почте callcenter@mariin.ru.

В Городской больнице № 26 (ул. Костюшко, д. 2, к. 3) прием пациентов будет проходить с 10:00 до 15:00. Жителей примут сердечно-сосудистый хирург, кардиолог-аритмолог и специалист по эндоваскулярной диагностике. Для участия необходимо заранее записаться по телефонам +7 (812) 415-18-66, +7 (812) 415-18-87.

В Александровской больнице (пр. Солидарности, д. 4) с 13:00 до 15:00 посетители смогут получить консультацию кардиолога и пройти ЭКГ. Запись также ведется по электронной почте pr-alexhospital@yandex.ru.

Еще одной площадкой акции станет Городская больница № 40 в поселке Песочный (Ленинградская ул., 52А). Здесь с 9:00 до 13:00 пациентов осмотрит кардиолог, при необходимости будет выполнена электрокардиография. Записаться нужно до 12:00 3 июля по электронной почте site@gb40.ru.

Кроме того, обследование без предварительной записи пройдет в Духовно-просветительском центре "Святодуховский" при Александро-Невской лавре. С 9:30 до 15:00 посетителям измерят артериальное давление, сделают ЭКГ, проверят уровень холестерина и глюкозы в крови, а также проведут консультации терапевт и дерматолог.

Организаторы напоминают, что при обращении необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Если у пациента уже есть результаты предыдущих обследований, их также рекомендуется взять с собой. В случае выявления заболеваний, требующих хирургического лечения, врачи предложат плановую госпитализацию.

Специалисты советуют не откладывать визит к врачу при появлении болей за грудиной, перебоев в работе сердца, одышки или снижении переносимости физических нагрузок. Именно своевременная диагностика нередко позволяет предотвратить развитие серьезных осложнений.

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Фото: unsplash (Patty Brito)