В Мариинской больнице готовят к выписке пациента с двумя насосами сердца

Впервые в России пациенту имплантировали два желудочка сердца.

Пациента с двумя искусственными желудочками сердца готовят к выписке из Мариинской больницы после уникальной операции, проведенной впервые в России.

Санкт-Петербург. В Мариинской больнице завершается лечение пациента, которому были имплантированы два искусственных желудочка сердца — левого и правого. Высокотехнологичное хирургическое вмешательство выполнили в конце ноября 2025 года.

Пациентом стал 36-летний мужчина, поступивший в стационар с диагнозами "кардиомиопатия" и "терминальная сердечная недостаточность". По информации медиков, из-за сопутствующих осложнений трансплантация донорского сердца на момент госпитализации была невозможна. Врачи приняли решение об установке сразу двух искусственных желудочков, которые полностью взяли на себя насосную функцию сердца. В стандартной клинической практике чаще используется имплантация одного устройства.

Операция продолжалась около четырех часов и была выполнена бригадой кардиохирургов Мариинской больницы. После сложного послеоперационного периода состояние пациента удалось стабилизировать. Мужчина адаптировался к жизни с имплантированными системами и в настоящее время готовится к выписке. В дальнейшем установленные устройства позволят поддерживать работу кровообращения до проведения трансплантации донорского сердца. Данная технология применяется в медицинской практике как "мост" к пересадке.

Фото: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга