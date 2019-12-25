Оливье с ночи до утра – риск для здоровья: как правильно хранить новогодние салаты

Даже если салат не пахнет испорченным, есть признаки, при которых его употребление опасно.

Новогодние праздники традиционно сопровождаются обильными застольями, а салаты – от оливье до "селёдки под шубой" – часто готовят заранее и доедают ещё несколько дней. Однако именно эти блюда чаще всего становятся причиной пищевых отравлений в январе.

Как правильно хранить салаты, сколько времени они остаются безопасными и можно ли без вреда доедать праздничные остатки, рассказал врач-гастроэнтеролог клиники "Будь Здоров", автор Telegram-канала "Атипичный гастроэнтеролог" Али Альмасри специально для Piter.tv.



Сроки хранения: часы, а не дни



По словам врача, салаты с майонезом, сметаной, яйцами, рыбой или мясом относятся к скоропортящимся продуктам. При температуре +2…+4 °С их можно хранить не дольше 12 часов – это официальная санитарная норма для кулинарных изделий с заправкой.

При комнатной температуре ситуация ещё рискованнее: такие блюда безопасны максимум в течение двух часов. Если же ингредиенты уже нарезаны, но ещё не заправлены, срок хранения в холодильнике увеличивается до 24 часов.



Температура имеет значение



Али Альмасри также обозначил оптимальную температуру для хранения салатов:

Золотой диапазон +2…+4 °С. Он тормозит рост золотистого стафилококка, сальмонеллы и листерий , но не "замораживает" вкус продуктов, как 0 °С. В дверце холодильника такая температура не держится – ставьте блюда глубже на среднюю полку. Через 2-3 часа при +22 °С количество бактерий может возрасти в 10^3–10^4 раз. Даже если органолептика "в порядке", риск токсикоинфекции резко растёт.



Али Альмасри, врач–гастроэнтеролог клиники "Будь Здоров"

Когда салат точно пора выбрасывать



Даже если салат не пахнет испорченным, есть признаки, при которых его употребление опасно. Врач советует насторожиться, если масса стала водянистой или, наоборот, слипшейся, при перемешивании появляется лёгкое шипение, заметны пузырьки, мутная жидкость или расслоение.

Однако главный ориентир – не внешний вид. Если салат простоял более 12 часов в холодильнике или больше двух часов при комнатной температуре, его следует выбросить без сомнений, даже при отсутствии видимых изменений.

Когда лучше заправлять салаты

Идеальный вариант, по словам гастроэнтеролога, – заправлять салаты за 15–30 минут до подачи.



Это позволит пропитаться вкусу, но не даст микроорганизмам времени на размножение. Если хочется ускорить работу 31 декабря, можно заранее смешать сухие ингредиенты, а соус держать отдельно в банке. Али Альмасри, врач-гастроэнтеролог клиники "Будь Здоров"

Можно ли готовить салаты за два дня

Готовить салаты за 1–2 дня до праздника безопасно только при строгих условиях. Ингредиенты должны храниться раздельно, при температуре +2…+4 °С, без заправки, без яиц и рыбы. Полностью собранные и заправленные блюда вроде оливье или "селёдки под шубой", приготовленные за двое суток, врач называет "классическим рецептом новогодней дизентерии".



Когда нужно срочно к врачу

После праздничного застолья медицинская помощь необходима при многократной рвоте или диарее (более 10 раз в сутки), температуре выше 38,5 °С, ознобе и ломоте. Опасными признаками также являются обезвоживание, кровь в стуле или рвотных массах.

Отдельно врач подчёркивает, что при выраженных симптомах лучше не затягивать с обращением за помощью, если речь идёт о детях до трёх лет, беременных женщинах и людях с диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями.



Сколько салата можно съесть без вреда?

Безопасную порцию Али Альмасри советует измерять ладонью. Одна порция размером с ладонь – около 150–180 граммов – за один приём считается нормальной.

За вечер 2 такие порции – нормально для взрослого со здоровым ЖКТ. Большие объёмы – лишние калории, соль и риск перегрузить поджелудочную. Али Альмасри, врач–гастроэнтеролог клиники "Будь Здоров"

Как не перегрузить организм за столом

Эксперт советует начинать трапезу с салатов из свежих овощей – они быстрее дают чувство сытости. На одну тарелку лучше класть не больше двух "тяжёлых" блюд одновременно, например мясо и "оливье".

Полезны и паузы: 15 минут между подходами к столу позволяют сработать гормонам насыщения. Алкоголь гастроэнтеролог рекомендует чередовать со стаканом воды – это снижает риск острой диспепсии.



Стоит отметить, что в 2025 году около 25 жителей Петербурга были госпитализированы в новогоднюю ночь вследствие алкогольного отравления и воздействия веществ неизвестного происхождения. Среди пострадавших оказались и несовершеннолетние подростки. По статистике, на протяжении новогодних праздников порядка трети поступающих в городские медицинские учреждения пациентов обращаются именно с симптомами алкогольной интоксикации.



Более лёгкие и безопасные варианты



Среди относительно щадящих вариантов праздничных салатов врач называет оливье с нежирным йогуртом вместо майонеза и индейкой вместо колбасы, а также греческий салат – он может безопасно простоять на столе до четырёх часов.



Хорошей альтернативой также становятся табуле (восточный салат из булгура – прим.ред) с большим количеством зелени и "мимоза" в облегчённой версии – с нежирной рыбой, белками, овощами и соусом на основе йогурта и авокадо.

Храните готовые салаты не дольше 12 часов при +2…+4 °С, не держите их на столе больше двух часов, заправляйте перед подачей и придерживайтесь разумных порций. Тогда праздник закончится ёлочкой, а не "скорой". Здорового Нового года! Али Альмасри, врач–гастроэнтеролог клиники "Будь Здоров"

