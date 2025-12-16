Авиакомпании могут сократить зимние рейсы из‑за роста цен на топливо

По оценкам Financial Times, отрасль столкнётся с дополнительными расходами до 100 млрд долларов. Итальянская ITA Airways готова урезать до 20% полётов, а Turkish Airlines предупредила о снижении частоты рейсов.

Мировые авиаперевозчики готовятся к возможной отмене десятков тысяч рейсов в зимний период, если цены на авиатопливо останутся на высоком уровне из‑за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Financial Times. Окончательное решение авиакомпании примут в ближайшее время.

По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), из‑за сложившейся ситуации общемировая прибыль отрасли сократится с 43 до 23 млрд долларов. Даже при условии снижения цен к концу года авиаперевозчики могут понести дополнительные расходы на топливо в размере 100 млрд долларов.

Главный управляющий итальянской ITA Airways Йорг Эберхарт заявил, что в худшем случае компании придётся урезать до 20 процентов рейсов в период с октября по апрель. В Turkish Airlines предупредили, что если стоимость топлива не снизится к осени, то перевозчик будет вынужден уменьшить частоту полётов.

С начала апреля авиакомпании, выполняющие рейсы в Египет, Таиланд и Вьетнам, уже начали пересматривать стоимость подтверждённых перевозок и повышать топливные сборы для туроператоров. Как отмечали в АТОР, часть перевозчиков выставляла дополнительные счета даже по ближайшим рейсам, проданным по фиксированным ценам. Причина — рост расходов на топливо на фоне военных действий на Ближнем Востоке и перекрытия Ормузского пролива.

Ранее мы сообщили о том, что с момента открытия аэропорт Пулково обслужил около 2 тыс. пассажиров.

Фото: Piter.TV