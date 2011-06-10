Решетников: российская экономика обладает всеми ресурсами для роста
Сегодня, 13:56
Решетников: российская экономика обладает всеми ресурсами для роста

По его словам, основным драйвером выступает внутренний спрос

Российская экономика обладает всеми ресурсами для роста. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на открытии 21-го заседания Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Его слова приводит ТАСС.

Решетников подчеркнул, что основным драйвером отечественной экономики выступает внутренний спрос. По словам главы Минэкономразвития, на устойчивость экономики не повлияли внешнее давление и внутренние вызовы. Он добавил, что у России есть все необходимые ресурсы для дальнейшего роста.

Несмотря на внешнее давление и внутренние вызовы экономика России остается устойчивой, у нас есть все необходимые ресурсы для роста. Основным драйвером выступает внутренний спрос, прежде всего потребительский.

Максим Решетников, министр экономического развития РФ

Ранее Решетников назвал экономику России открытой и устойчивой.

