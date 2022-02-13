По его словам, этому не помешали все вызовы и попытки исключить Россию из глобальных процессов.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал экономику России открытой и устойчивой. Об этом он заявил в ходе российско-сербского форума.

По словам главы ведомства, этому не помешали все вызовы и попытки исключить Россию из глобальных процессов. Он подчеркнул, что экономика страны сохраняет рыночных характер. Также Решетников добавил, что тенденция на замедление инфляции в России является абсолютно устойчивой. Он напомнил, что инфляция по итогам 2025 года замедлилась до 5,6%.

С учетом тех вызовов, которые ставит перед нами трансформация мировой экономики, и те риски, которые существуют в мировой торговле - это рост протекционизма, волатильность на финансовых рынках. Несмотря на вызовы и попытки исключить Россию из глобальных процессов, наша экономика остается устойчивой, открытой, сохраняет рыночный характер.



Максим Решетников, глава Минэкономразвития РФ

