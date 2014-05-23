Решетников: МЭР предложило перевести часть самолетов на популярные направления в РФ

Глава Минэкономразвития рассказал об инициативе пересмотра работы незагруженных бортов.

Российское министерство по развитию экономики предложило Росавиации и министерству по транспорту перевести часть флота гражданских самолетов с ближневосточных стран на популярные направления внутри страны. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства из федерального правительства Максим Решетников, выступая на на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России. Чиновник объяснил коллегам, что речь идет о тех иностранных маршрутах, которые пока что не связаны с Россией прямым авиасообщением или у которых фиксируется неполная загрузка пассажиров. Работа в данном направлении велась совместно с отечественными агрегаторами поездок населения.

Предложили Минтрансу и Росавиации по возможности запустить дополнительные самолеты или рейсы. С учетом закрытия полетов на Ближний Восток определенные емкости высвободились. Максим Решетников, глава МЭР

