МЭР: турпоток иностранцев в РФ в 2026 году может составить 6,5 млн человек

Максим Решетников рассказал о потенциале отрасли и въездного туризма в России.

Российское министерство по развитию экономики считает, что туристический поток иностранных граждан на территорию нашего государства в 2026 году может составить 6,5 миллиона человек. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства из федерального правительства Максим Решетников, выступая на на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России. Чиновник объяснил коллегам, что за первые два месяца рост показателя составил около 37 процентов.

Рассчитываем на конец года выйти на цифру в 6,5 млн иностранных туристов. Первые два месяца мы шли с заметным ростом, у нас почти 37% был рост. Но мы сейчас понимаем, что с учетом закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке с марта эти значения скорректируются. Максим Решетников, глава МЭР

