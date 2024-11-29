Смольный введет ограничения на движение гидроциклов и моторных судов с 18 апреля

Запрет продлится до середины ноября и коснется ряда рек и каналов.

Смольный введет ограничения на движение гидроциклов и маломерных моторных судов. Инициативу предложили в оперативном штабе Петербурга под руководством губернатора Александра Беглова. С 18 апреля в городе усилят меры по обеспечению общественного порядка и безопасности на водоемах.

В пресс-службе Смольного рассказали, что с 18 апреля по 17 ноября 2026 года на некоторых реках и каналах запретят передвижение на незарегистрированных гидроциклах и маломерных моторных судах. Под запрет попадут: река Нева от Большого Обуховского моста до моста Западного скоростного диаметра, река Малая Нева от Невы до Малой Невки, река Большая Невка от Невы до моста ЗСД и другие водные объекты.

Гражданам и организациям необходимо учитывать эти ограничения при планировании деятельности на городских водоемах. Исключения предусмотрены для федеральных и региональных органов власти, выполнения государственного оборонного заказа, обслуживания объектов топливно-энергетического комплекса, проведения официальных спортивных мероприятий с разрешения, а также для нужд киноиндустрии и средств массовой информации.

