Электричка Петербург - Посёлок задерживается в пути более чем на час

В пятницу, 8 мая, электричка номер 6353, следующая по маршруту Петербург — Посёлок, задержалась на станции Семрино в Гатчинском районе Ленинградской области. Инцидент произошел в 18:00. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги. Причиной задержки стали технические неполадки.
В железнодорожной компании уточнили, что время опоздания составляет более одного часа. Пассажирам застрявшего состава предложили пересесть на другой пригородный поезд, который следует по похожему маршруту. В связи с этим инцидентом также задерживается ряд других поездов.
