Уровень загрязнения воздуха в Петербурге признали небезопасным

Специалисты зафиксировали высокую концентрацию мельчайших частиц, представляющих опасность для чувствительных групп населения.

В понедельник, 30 марта, экологическая обстановка в Санкт-Петербурге оказалась в центре внимания после публикации данных сервиса "Яндекс. Погода". Согласно информации платформы, индекс качества воздуха AQI достиг отметки 107 единиц.

Такое значение классифицируется как высокий уровень загрязнения. В сервисе пояснили, что подобные показатели делают воздух небезопасным для граждан, обладающих повышенной чувствительностью к внешним факторам.

Основным источником превышения нормы стали загрязняющие вещества PM2,5. Речь идет о микроскопических твердых частицах и мельчайших каплях жидкости, диаметр которых не превышает 2,5 микрометра. Именно их концентрация в воздушной среде города оказалась выше установленных нормативов.

Специалисты рекомендуют местным жителям внимательнее относиться к своему самочувствию. При появлении признаков затрудненного дыхания или ощущения раздражения в горле желательно ограничить время нахождения на открытом воздухе.

