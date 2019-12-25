В Туапсе зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе после атаки БПЛА

Концентрация бензола, ксилола и сажи превысила норму в 2–3 раза.

В Туапсе после атаки беспилотников и последующего пожара на морском терминале выявили превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

По данным замеров на вечер 21 апреля, уровень бензола, ксилола и сажи превышал норму в 2–3 раза. Загрязнение зафиксировано в микрорайонах Грознефть, Сортировка и Звездный, а также частично в Центральном районе города.

Замеры воздуха не проводились из-за дождя 22 апреля. Ранее жители Туапсе сообщали о необычных осадках после пожара. По их словам, прошел так называемый "пепельный дождь", который оставлял темные следы на автомобилях, одежде и коже. Очевидцы также отмечали маслянистую пленку на поверхностях и загрязнение, от которого пострадали животные.

