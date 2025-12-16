Вооруженные силы России минувшей ночью применили высокоточное оружие большой дальности в ходе ударов по предприятия ОПК в ответ на террористические атаки ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
В ведомстве уточнили, что в качестве целей ВС России выбрали предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военные аэродромы. Они расположены в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Пресс-служба Минобороны
Вооруженные силы Украины продолжают терроризировать мирное население, устраивая вероломные нападения в российских регионах. Напомним, 22 мая украинский боевики нанесли удар по колледжу в Старобельске в ЛНР. Жертвами атаки дронов стали 18 девушек и три молодых человека. Сейчас в больницах находятся семеро раненых детей.
