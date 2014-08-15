Циклон принесёт дожди в Петербург 25 марта
Сегодня, 8:10
Днём в городе будет +11…+13 градусов

Сегодня Петербург окажется в зоне влияния передней части североатлантического циклона. Его центр смещается на запад Скандинавии, что приведёт к формированию обширных облачных полей над регионом. Ожидается местами дождь, а ветер усилится. При этом температура воздуха останется выше климатической нормы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".   

Днём в городе будет +11…+13 градусов, по Ленинградской области — от +9 до +14 градусов, в отдельных районах до +6 градусов. 

Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление продолжит снижаться и составит 747 мм рт. ст., что заметно ниже нормы.

Фото: Piter.TV

