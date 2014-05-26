Тактовые электрички Петербурга перевезли 3,5 млн человек за апрель 2026 года

В апреле 2026 года тактовые маршруты Октябрьской железной дороги перевезли 3,5 миллиона пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Самым загруженным маршрутом стало направление от Витебского вокзала до Павловска. Им воспользовались 1,2 миллиона человек. На втором месте оказалась линия от Балтийского вокзала до Ораниенбаума с 1,1 миллиона пассажиров.

Далее следуют маршруты: Финляндский вокзал — Мельничный Ручей (521,9 тысячи), Балтийский вокзал — Гатчина (352,5 тысячи), Финляндский вокзал — Сестрорецк (206,8 тысячи) и Балтийский вокзал — Красное Село (102 тысячи).

За весь первый квартал тактовые электрички в Петербурге перевезли почти 9 миллионов пассажиров. Из Петербурга от Витебского вокзала до Павловска перевезено 3,3 миллиона человек. Электричками с Балтийского вокзала до Ораниенбаума воспользовались 3 миллиона пассажиров. Маршрут до Красного Села перевез 612,6 тысячи человек. Направление от Финляндского вокзала до Мельничного Ручья обслужило 1,4 миллиона пассажиров, а до Сестрорецка — 558 тысяч.

6 апреля между Петербургом и Гатчиной открыли тактовое движение пригородных поездов. В будни на этом маршруте назначили дополнительные пары электричек. Ранее генеральный директор АО "СЗППК" Кирилл Корнилин рассказывал о перспективе запуска тактового движения до Гатчины. Также озвучивалась информация, что тактовое движение организуют до начала лета 2026 года.

Первую тактовую электричку, соединившую Павловск и Витебский вокзал, запустили в декабре 2022 года. В середине октября 2025 года новая электричка начала курсировать на тактовом маршруте между Финляндским вокзалом и Сестрорецком. Корнилин пояснил, что в часы пик такт доходит до 10 минут.

