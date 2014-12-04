За преданность и верность – миллион: нестандартная инициатива для отцов прозвучала в Госдуме
Сегодня, 18:05
211
Согласно предложению, если брак сохранить не удалось и у супруга появилась новая жена, то выплат ждать не стоит.

С нестандартной для политической повестки инициативой выступили в Госдуме. Медиа-менеджер Иван Бакуров предложил выплачивать миллион рублей отцам, которые состоят в браке не менее года. Об этом сообщили в телеграм-канале "Кровавая барыня". 

Год прошёл? Не развёлся, к другой женщине не ушёл? Получи свой миллион.

Иван Бакуров, медиа-менеджер 

За круглым столом в Госдуме развернулась дискуссия вокруг темы отцовства. Так, например, актер Денис Матросов выдвинул идею ввести ответственность за запрет на общение с ребёнком после развода. 

Если отец хочет участвовать в жизни ребёнка, закон должен жёстко защищать это право, вплоть до пересмотра места жительства ребёнка в пользу того родителя, который не препятствует контакту с ребёнком.

Денис Матросов, актер 

Также он отметил, что было бы полезно привлекать родителей к школьной жизни детей. В том числе, посещать уроки и давать мастер-классы ручного труда. 

Ранее в Госдуме предложили закрепить право многодетных отцов на досрочную пенсию. 

Фото: Telegram / Кровавая барыня 

