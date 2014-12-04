За преданность и верность – миллион: нестандартная инициатива для отцов прозвучала в Госдуме

С нестандартной для политической повестки инициативой выступили в Госдуме. Медиа-менеджер Иван Бакуров предложил выплачивать миллион рублей отцам, которые состоят в браке не менее года. Об этом сообщили в телеграм-канале "Кровавая барыня".
Год прошёл? Не развёлся, к другой женщине не ушёл? Получи свой миллион.
Иван Бакуров, медиа-менеджер
За круглым столом в Госдуме развернулась дискуссия вокруг темы отцовства. Так, например, актер Денис Матросов выдвинул идею ввести ответственность за запрет на общение с ребёнком после развода.
Если отец хочет участвовать в жизни ребёнка, закон должен жёстко защищать это право, вплоть до пересмотра места жительства ребёнка в пользу того родителя, который не препятствует контакту с ребёнком.
Денис Матросов, актер
Также он отметил, что было бы полезно привлекать родителей к школьной жизни детей. В том числе, посещать уроки и давать мастер-классы ручного труда.
Ранее в Госдуме предложили закрепить право многодетных отцов на досрочную пенсию.
