В Госдуме предложили закрепить право многодетных отцов на досрочную пенсию

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам на законодательном уровне закрепить право многодетных отцов на досрочную пенсию. Соответствующей информацией поделились журналисты агентства "РИА Новости" со ссылкой на документ, направленный политическим деятелем в адрес вице-премьера страны Татьяне Голиковой. В тексте письма парламентарий из нижней палаты уточнил, что на текущий момент в России право отцов на досрочную пенсию реализуется преимущественно через судебные решения. Эти процессы ведутся в рамках правоприменительной практики. Таким образом сформировалась правовая неопределенность, неравенство и излишняя бюрократия. Согласно нововведению, инициативе, право на досрочную пенсию должно возникать у многодетных отцов при наличии трех детей - на три года раньше, четырех детей - на четыре года раньше, пяти и более детей - на пять лет раньше. Правки будут вноситься в Федеральный закон "О страховых пенсиях".

... При соблюдении следующих условий: мужчина является отцом трех и более детей; все дети рождены в браке с одной женщиной либо официально усыновлены им в установленном законом порядке (в том числе дети супруги от предыдущих браков); дети достигли возраста восьми лет. текст документа

Дополнительно для претендентов важно установить минимальные значения для общего трудового стажа (в размере 15 лет) и количества ИПК (30). Соблюдение этих условий дает многодетным матерям право выхода на досрочную пенсию. Дмитрий Чернышов уточнил, что реализация такой инициативы является важным шагом к укреплению статуса отца в семье и гражданском обществе.

