В ГД предложили кратно увеличить штрафы за нарушение правил въезда в РФ

В случае принятия закон вступит в силу в момент официального опубликования.

Депутаты Государственной думы предложили кратно увеличить штрафы за нарушение правил въезда и нахождение на территорию страны. Текст соответствующей инициативы по СМИ распространила пресс-служба политиков из фракции "Новые люди". Известно, что нововведением парламентарии из нижней палаты намерены установить размер административных штрафов нарушителями от 25 до 50 тысяч рублей. Правки будут внесены в статью 18.8 КоАП.

В пояснительной записке законодатели заметили, что текущие штрафы были утверждены еще в 2007 году. Сейчас они не выполняют превентивную функцию по правонарушениям, так как для многих въезжающих лиц речь не идет о значительной денежной сумме. В результате нарушителям проще заплатить ее, че соблюдать требования российского законодательства.На текущий момент за нарушение правил въезда в Россию или режима пребывания в стране иностранцам грозит штраф в размере от двух до пяти тысяч административным выдворением или без него.

