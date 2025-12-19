В Госдуме рассказали о переходе вузов на новую систему образования в 2026 году

Форматы "бакалавр" и "магистр" в России будут отменены.

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева рассказала о переходе вузов на новую систему образования в 2026 году. Ее слова приводит "РИА Новости".

Политик отметила, что форматы "бакалавр" и "магистр" в России будут отменены. Вместо них с 1 сентября введут базовое и специальное высшее образование. По базовому образованию студенты будут учиться от четырех до шести лет. Специальное образование длится один-три года.

Также Горячева заявила про важное дополнение. Если раньше после окончания специалитета нельзя было претендовать на бюджетные места в магистратуре, то отныне такого запрета нет. Выпускник любой базовой программы сможет участвовать в конкурсе на бюджет. Что касается аспирантуры, то она выделяется в отдельный уровень профессионального образования.

Фото: pxhere.com